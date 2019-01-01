القوى الوطنية في غزة تصدر بيانا بشأن القيادي حسن يوسف

غزة / سما /

عبرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن تضامنها الشديد مع المناضل حسن يوسف.



واعتبرت القوى في بيان لها مساء الثلاثاء، "ان ما يتعرض له من استهداف يمثل محاولة خسيسة من العدو الصهيوني للنيل من سمعته، ولاحباط معنوياته وكسر صموده كقائد وطني، محذرين من أن محاولات استهداف رموز وقيادات شعبنا من قبل العدو لن تتوقف عند الشيخ حسن يوسف فقط".

ودعت القوى الوطنية والإسلامية ابناء شعبنا كافة الى الحذر من مخططات الاحتلال والتحلي الدائم بشهامة الرجال ونبل الاحرار في مثل هذه المواقف الصعبة مشيرة الى ان هذا الموقف يتطلب منا كل الدعم والاسناد للشيخ المعتقل والتأكيد على ان كل ابناء شعبنا هم اخوة القائد حسن يوسف.

وأكدت القوى، ان مخططات الاحتلال وألاعيبه الخسيسة ومؤامراته لن تنجح باي حال من الأحوال.