  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: الالتفاف الشعبي والوطني حول "حسن يوسف" يؤكد فشل الاحتلال في دعايته السوداء

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الالتفاف الشعبي والوطني حول "حسن يوسف" يؤكد فشل الاحتلال في دعايته السوداء


غزة / سما/

 قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، مساء الثلاثاء:" لا شك أن القائد الفلسطيني الكبير، حسن يوسف، هو أحد الأعلام الكبار الذين انجبتهم الثورة الفلسطينية المعاصرة، وواحد من الذين ساهموا بشكل واضح في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني".

وأضاف في تصريح صحفي:"لقد جسد القائد حسن يوسف، أيقونة نضال متكاملة، وتعرض لكل أنواع إرهاب الاحتلال من ملاحقة أبعاد واعتقال لسنوات طويلة.

وتابع:" يواصل الاحتلال استهداف القائد حسن يوسف، بسبب ما تمثله هذه الشخصية من تركز لمجموع القيم الوطنية فيه، من تمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية الكاملة، تبنيه لخيار المقاومة، ومركزية فكرة الوحدة الوطنية في سلوك الرجل.

وأشار إلى أن هذا الالتفاف الشعبي والوطني الواسع حول القائد حسن يوسف ، يؤكد فشل الاحتلال في دعايته السوداء، وأن أساليب الاحتلال باتت مكشوفة أمام الجمهور الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

للمرة الاولى.. ادارة ترامب تنشر النص الكامل لصفقة القرن

سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!

بالصور.. مخططات هندسية لمدينة رياضية ستقام في قطاع غزة

غزة: 6 إصابات في شجارٍ عائليٍّ في حي التفاح

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

عملية عسكرية لتوزيع المصاص على جنود جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

وسط تخوفات من فشل التفاهمات.. والا العبري يكشف عن موعد وصول الوفد المصري الى "اسرائيل"

حزب الله

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

ديفيد فريدمان، أثناء افتتاح نفق الحجيج التهويدي بالقدس

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية