حماس: الالتفاف الشعبي والوطني حول "حسن يوسف" يؤكد فشل الاحتلال في دعايته السوداء

غزة / سما/

قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، مساء الثلاثاء:" لا شك أن القائد الفلسطيني الكبير، حسن يوسف، هو أحد الأعلام الكبار الذين انجبتهم الثورة الفلسطينية المعاصرة، وواحد من الذين ساهموا بشكل واضح في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني".

وأضاف في تصريح صحفي:"لقد جسد القائد حسن يوسف، أيقونة نضال متكاملة، وتعرض لكل أنواع إرهاب الاحتلال من ملاحقة أبعاد واعتقال لسنوات طويلة.

وتابع:" يواصل الاحتلال استهداف القائد حسن يوسف، بسبب ما تمثله هذه الشخصية من تركز لمجموع القيم الوطنية فيه، من تمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية الكاملة، تبنيه لخيار المقاومة، ومركزية فكرة الوحدة الوطنية في سلوك الرجل.

وأشار إلى أن هذا الالتفاف الشعبي والوطني الواسع حول القائد حسن يوسف ، يؤكد فشل الاحتلال في دعايته السوداء، وأن أساليب الاحتلال باتت مكشوفة أمام الجمهور الفلسطيني.