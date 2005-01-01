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انتخاب بيرتس رئيسا لحزب العمل الإسرائيلي

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب بيرتس رئيسا لحزب العمل الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

 فاز عمير بيرتس برئاسة حزب "العمل" الإسرائيلي المُعارض، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب التي جرت اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس جديد للحزب، خلفا لآفي غباي المُستقيل. 

ونافس بيرتس على هذا المنصب،الصحافية ستاف شافير (34 عاما) وإيتسيك شمولي (39 عاما)، ا وفُتح 105 مركز اقتراع في الساعة 10:00 وأغلقت في الساعة 21:00. وصدرت نتائج التصويت في الساعة 22:26. 

وولد النقابي السابق عمير بيرتس (67 عاما) في المغرب، وسبق له وأن كان نائبا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير للجيش أثناء حرب تموز 2006 مع حزب الله في لبنان. وهذه هي المرة الثانية التي يتولى بيرتس هذا المنصب، حيث سبق له وأن انتخب رئيسا لحزب العمل في العام 2005. عليما بأن رئيس حزب "العمل" المُستقيل آفي غباي، هو من أصول مغربية أيضا. 

وسيخوض حزب "العمل" الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر / أيلول المقبل. والحزب هو امتداد لحزب "مباي" الذي تزعّمه مؤسس إسرائيل دافيد بن غوريون، وظل مهيمنا على الساحة السياسية الإسرائيلية لعقود. وانخفضت شعبية الحزب مؤخرا، حيث حصل على 6 مقاعد فقط (من أصل 120) في الكنيست.

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