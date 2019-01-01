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تجربة صاروخية تتسبب بهلع إسرائيلي في غلاف غزة

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجربة صاروخية تتسبب بهلع إسرائيلي في غلاف غزة


غزة / سما /

 تسببت تجربة صاروخية أجرتها حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، من قطاع غزة تجاه الساحل البحري المقابل للقطاع، في دوي صفارات الإنذار في بلدة سديروت ومحيطها.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الحركة تجري منذ الصباح عمليات إطلاق صواريخ تجريبية تجاه سواحل قطاع غزة.

وتسبب دوي صفارات الإنذار بحالة هلع في أوساط المستوطنين بسديروت بعد أن توجهوا للمناطق المحمية خشيةً من سقوط صواريخ. حيث أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن أنه إنذار كاذب.

وكانت حالة مماثلة وقعت في كيبوتس ناحال عوز منذ ثلاثة أيام قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنه إنذار كاذب.

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