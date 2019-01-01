تفاصيل جديدة حول عملية اختراق الأرشيف النووي الايراني

القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كلمته التي ألقاها في إطار مراسيم منح جائزة اسرائيل الأمنية لسلسلة من المشاريع الأمنية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الأمني، تفاصيل جديدة عن عملية جلب الأرشيف النووي السري لإيران.

ووفقا لموقع يديعوت فقد أوضح نتنياهو بأن الموساد نجح في تنفيذ العملية والحصول على الأرشيف النووي السري من قلب ايران، حيث قام بالإشراف على العملية بنفسه لما فيها من مخاطر كبيرة قد يكون لها تداعيات كارثية في حال فشلت المهمة.

وتابع نتنياهو حديثه كاشفا بأنه قد أخذ الموافقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ العملية، حيث أنه كان قد اقترح عليه تنفيذ العملية خلال أحد اللقاءات التي جمعت الاثنين في واشنطن، حيث أوضح نتنياهو قائلا " قلت لترامب بأني أعتزم ارسال قواتنا إلى قلب طهران لسحب الأرشيف النووي الايراني، وقد رحب الأخير بالعملية وباركها.

وأوضح نتنياهو بأنه كان يحرص على تنفيذ العملية لما لها من تأثير كبير على الرئيس الأمريكي ترامب من خلال اقناعه للانسحاب من الاتفاق النووي الخطير مع إيران.