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أبو ركن يناقش وضع غزة مع مسؤولين دوليين

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ركن يناقش وضع غزة مع مسؤولين دوليين


القدس المحتلة / سما /

التقى منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال كميل أبو ركن مساء أمس الثلاثاء مع كل من مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأسط سوزنا ترستل، والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو.

ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد زعمت أن أبو ركن  ناقش مع الاثنين سبل تحسين الحياة المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، بما في ذلك بناء مشاريع مدنية للحيلولة دون انهيار الوضع الانساني في قطاع غزة.

وقد ناقش أبو ركن أيضا مع المذكورين سبل تعزيز الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية وطرق تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وقضايا عديدة أخرى.

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