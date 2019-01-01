تحالف السلام الفلسطيني يطلق "ائتلاف حل الدولتين" بمشاركة مؤسسات فلسطينية واسرائيلية

رام الله/سما/



بادر تحالف السلام الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مظلة تشبيكيه تضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والاسرائيلية التي تتبني حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية لعملية السلام كإطار لعملها وأنشطتها التي تستهدف الجمهور ودوائر التأثير على الرأي العام وصنع القرار.

وقال نضال فقهاء، مدير عام تحالف السلام الفلسطيني، أن مبادرة ائتلاف حل الدولتين والتي تضم في مرحلتها الأولى ما يزيد على 20 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية، تهدف إلى خلق شبكة من مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بدعم عملية سلام تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات التي تحظى بإجماع دولي، وليس المرجعيات التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها علينا من خلال مشروعها الحالي.

وقال بان المبادرة التي تحمل اسم "ائتلاف حل الدولتين" تهدف إلى حماية حل الدولتين والحفاظ عليه كخيار وحيد لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في مواجهة محاولات فرض الحقائق على الأرض كمحدد لأي مفاوضات وحلول مستقبلية.



ولهذه الغاية، أضاف، يقوم تحالف السلام الفلسطيني، في إطار ائتلاف حل الدولتين، بتنفيذ برنامج يهدف في مرحلته التحضيرية إلى بناء قدرة المؤسسات الأعضاء على المستويات الفنية والسياسية وتعزيز التعاون والعلاقات فيما بينهما بهدف تبادل المعلومات وتوحيد رسالتها الهادفة إلى الترويج لحل الدولتين. وفي المرحلة الثانية، سوف يقوم الإئتلاف بإطلاق حملة تستهدف على وجه التحديد الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني ودوائر صنع القرار في الأطراف ذات الصلة تحديداً الدولية برسالة مفادها أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات عملية السلام هو إجماع دولي لا تراجع عنه.

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