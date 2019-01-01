سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!

غزة / سما/

عقب القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي سمير المشهراوي، على مايتعرض له القيادي بحركة حماس حسن يوسف من هجمة شرسة من قبل الإعلام العبري

وكتب المشهراوي عبر "فيس بوك" أخي المناضل حسن يوسف،كأسيرٍ سابقٍ في سجون الاحتلال، وكمناضل يعرف معنى الألم الذي يسببه الاستهداف المباشر من دولة الاحتلال ومن أجهزته الاستخبارية، وكوطني فلسطيني يدرك حجم ما يتعرض له مناضلو شعبنا في ظل عدوانٍ مستمرٍ منذ ما يزيد عن نصف قرن".

وأضاف القيادي:" أقول لك، وأنت الصلب الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال، أن هذا الاستهداف يزيدك في نظر أبناء شعبك مكانةً وحضوراً واحتراماً، وأن اصرار دولة بأكملها على محاولة كسر إرادتك يعني أنك من أولئك الرجال الذين تنصهر أمام ارادتهم أصلب المعادن".

وختم تغريدته: "كن واثقاً أن كل شاب فلسطيني غيورعلى وطنه يعتبرك والداً له".

وكانت القناة العبرية 12 قالت انها ستبث الثلاثاء، مقابلة مع أحد أبناء القيادي في حركة حماس حسن يوسف يدعي "صهيب"، يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا.