  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!


غزة / سما/

عقب القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي سمير المشهراوي، على مايتعرض له القيادي بحركة حماس حسن يوسف من هجمة شرسة من قبل الإعلام العبري

وكتب المشهراوي عبر "فيس بوك" أخي المناضل حسن يوسف،كأسيرٍ سابقٍ في سجون الاحتلال، وكمناضل يعرف معنى الألم الذي يسببه الاستهداف المباشر من دولة الاحتلال ومن أجهزته الاستخبارية، وكوطني فلسطيني يدرك حجم ما يتعرض له مناضلو شعبنا في ظل عدوانٍ مستمرٍ منذ ما يزيد عن نصف قرن".

وأضاف القيادي:" أقول لك، وأنت الصلب الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال، أن هذا الاستهداف يزيدك في نظر أبناء شعبك مكانةً وحضوراً واحتراماً، وأن اصرار دولة بأكملها على محاولة كسر إرادتك يعني أنك من أولئك الرجال الذين تنصهر أمام ارادتهم أصلب المعادن". 

وختم تغريدته: "كن واثقاً أن كل شاب فلسطيني غيورعلى وطنه يعتبرك والداً له".

وكانت القناة العبرية 12 قالت انها ستبث الثلاثاء، مقابلة مع أحد أبناء القيادي في حركة حماس حسن يوسف يدعي "صهيب"، يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

للمرة الاولى.. ادارة ترامب تنشر النص الكامل لصفقة القرن

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة

عملية عسكرية لتوزيع المصاص على جنود جيش الاحتلال

تعرف على قائد فرقة النار الجديد بجيش الاحتلال والجدل الدائر حوله

نجمة بوليوودية تعتزل التمثيل لتعارضه مع عقيدتها الإسلامية

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

وسط تخوفات من فشل التفاهمات.. والا العبري يكشف عن موعد وصول الوفد المصري الى "اسرائيل"

حزب الله

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

ديفيد فريدمان، أثناء افتتاح نفق الحجيج التهويدي بالقدس

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية