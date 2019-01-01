استمرار المظاهرات في انحاء إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلي من أصول اثيوبية

القدس المحتلة / سما /

شارك مئات الإسرائيليين من أصول اثيوبية بمظاهرات في 12 موقعا في جميع انحاء إسرائيل احتجاجا على مقتل شاب برصاص شرطي إسرائيلي قبل يومين.

وتواجد العشرات من المحتجين على مفرق عزرئيلي في مدينة تل ابيب وسط إسرائيل وقاموا باغلاق حركة السير في المنطقة.

واندلعت في كريات آتا القريبة من حيفا وهي البلدة التي قتل الإسرائيلي من أصول اثيوبية فيها، مواجهات بين متظاهرين وعناصر شرطة، وقامت الشرطة في اعقابها باعتقال 16 متظاهرا، وقالت الشرطة في بيان انها ستسمح بإقامة المظاهرات لكنها لن تسمح بانتهاكات ضد المدنيين وعناصر الشرطة.

وأفادت مصادر إسرائيلية انه تم اغلاق عدد من الشوارع في منطقة حيفا، قاموا خلالها باشعال الإطارات. كما قام المحتجون بإغلاق حركة المرور في عدة مفترقات أخرى بمناطق مختلفة في إسرائيل.

ساعات بعد تشييع الشاب الذي قتل برصاص الشرطي صباح الثلاثاء، دعا أبناء المجتمع الاثيوبي الجمهور الخروج للتظاهر بأنحاء متفرقة في إسرائيل.