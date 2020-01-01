بالصور.. مخططات هندسية لمدينة رياضية ستقام في قطاع غزة

غزة / سما /

عرضت مؤسسة أمواج، بالتعاون مع قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الاسلامية صوراً للمخططات الهندسية للمدينة الرياضية التي ستقام في غزة على مراحل في الفترة ما بين 2020-2030..

و ستقام المدينة الرياضية، على مساحة 180 دونم تحتوي على ستاد دولي لكرة القدم وبجانبه ملاعب تدريبية إضافة لصالة مغطاة متعددة الأغراض للألعاب الخماسية الجماعية، ومسبح أولمبي دولي، إضافة للعديد من المرافق والمباني وملاعب تدريبية خماسية.

و ستكون المرحلة الأولى من المشروع هي بناء استاد كرة القدم بتكلفة تقديرية 5 مليون دولار، يتسع لـ(25) ألف متفرج، يتم تفريغهم خلال (12) دقيقة فقط من خلال (6) بوابات رئيسية للجمهور.