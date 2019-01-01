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وفاة الفنانة التشكيلية الغزية آية عبد الرحمن

الثلاثاء 02 يوليو 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة التشكيلية الغزية آية عبد الرحمن


غزة / سما /

 تُوفيت الفنانة التشكيلية آية عبد الرحمن (30 عاماً)، مساء اليوم الثلاثاء، خلال رحلة علاج خارج قطاع غزة من مرض السرطان الذي تعاني منه منذ ما يزيد على 10 أعوام.

وتعتبر الفنانة آية من الفتيات المتفوقات في مجال الفن التشكيلي، ونجحت في تنفيذ مشاريع لوحات فنية مختلفة تحاكي الكثير من السيناريوهات الإنسانية والدينية والوطنية.

وأجرت الفنانة عدة عمليات لمحاولة السيطرة على مرضها، حتى دفعها ذلك إلى استئصال كلية من جسدها.

وتدهورت حالة الفنانة آية في الأسابيع الأخيرة ما اضطرها لمغادرة القطاع بعد صعوبات بالسماح لها من قبل الاحتلال لاستكمال علاجها. قبل أن يعلن عن وفاتها اليوم بعد عمليتين أجرتهما مؤخرا.

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