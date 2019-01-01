الشرطة تقبض على شخص وبحوزته عملة مزيفة و مواد مخدرة في قلقيلية

قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخص بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة وحيازته عملة مزيفة بقيمة (6800) شيكل من فئة 200 شيكل في إحدى المنازل في مدينة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة , أنه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة مكافحة المخدرات في قلقيلية حول وجود مواد مخدرة و نقود مزورة بحوزة شخص متواجد في إحدى المنازل بمدينة قلقيلية , وبعد استصدار مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة للمنزل المشتبه فيه ,على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات والمباحث العامة والشرطة الخاصة والشرطة القضائية إلى المكان وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به وبعد تفتيشه أصولا ضبط بحوزته مادة خضراء اللون يشتبه أنها من مادة القنب المخدرة (مهجن ) كما تم ضبط أدوات لتعاطي المخدرات بحوزته , كما ضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة 200 شيكل 34 ورقة (6800) شيكل , وتم فحص النقود التي بحوزة المشتبه به من قبل الجهات المختصة وتبين بأنها نقود مزورة .

وأكدت ، بأنه تم تحويل الشخص المتهم مع المضبوطات التي ضبطت بحوزته من مواد مخدرة وعملة مزيفة إلى جهة الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .