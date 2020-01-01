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بالصور.. "شكرا الكويت" تزين ساحة السرايا بغزة

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. "شكرا الكويت" تزين ساحة السرايا بغزة


غزة / سما /

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للافتة معلقة في وسط مدينة غزة ، يظهر فيها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وحملت الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، شعار "شكرا الكويت، سلطة، برلمان، شعب.. صفقة القرن لن تمر"؛ وذلك تقديرا لموقفها الرافض لصفقة القرن، ومقاطعتها لـ"مؤتمر البحرين".

وكُتب على اللافتة التي عُلقت في ميدان السرايا وسط مدينة غزة، مقولة مقتبسة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : "صحيح قد لا يكون الميزان العسكري يميل لنا في هذا الوقت ولكننا بحكم عقيدتنا الإسلامية نعلم بأن تحرير كل الأراضي العربية والإسلامية المحتلة قادم وآت سواء في وقتنا أو بعدنا.. لأننا مسلمون ونعلم بأن ذلك وعد غير مكذوب.. موقف مجلس الأمة من القضية الفلسطينية نابع من موقف سمو الأمير المبدئي والثابت".

وجاءت هذه الصورة تكريما لمواقف الكويت اتجاه القضية الفلسطينية التي كان اخرها رفض صفقة القرن وورشة البحرين والتطبيع مع الاحتلال.

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