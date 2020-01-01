التعاون الإسلامي تدين افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى المبارك

جدة /سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفق ما يُسمى بـ "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت في بيان لها، أن هذه الإجراءات التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت المنظمة أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن من الضروري الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وتراثها الحضاري، وصون حرمة الأماكن المقدسة فيها.