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تنفيذ مناورة تحاكي وقوع زلزال افتراضي في مدينة نابلس

الثلاثاء 02 يوليو 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنفيذ مناورة تحاكي وقوع زلزال افتراضي في مدينة نابلس


نابلس / سما /

نظمت لجنة الطواريء في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، تدريبا عمليا لسيناريو يحاكي وقوع زلزال في المنطقة الشرقية من المدينة، نفذته الاجهزة الامنية بالتعاون مع الدفاع المدني وطواقم الاطفائية وشركة كهرباء الشمال، وفرق الاسعاف والطواريء والعديد من المؤسسات المدنية.

وجرى تنفيذ التدريب في منطقة شارع كلية الروضة، حيث تضمن السيناريو إخلاء مبان آيلة للسقوط واخلاء ضحايا بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة المتبعة في حال وقوع زلزال حقيقي.

واوضح الدفاع المدني في تقرير، ان السيناريو استحوذ على تنفيذ مجموعة اجراءات عملياتية اجرتها غرفة العمليات المشتركة للاجهزة الامنية نظمت من خلالها دور الفرق المشاركة مع عدة حوادث افتراضية، ابرزها اخلاء مبنى متصدع وتحرير مواطنين عالقين تحت انقاذ منزل متهدم، واخماد حريق منزل والتعامل مع حادث سير وقع نتيجة الهلع اثناء وقوع الزلزال الافتراضي.

واضاف التقرير ان هذه المناورة تاتي في سياق بناء القدرة الجماعية في مواجهة الكوارث لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، وتطوير امكانيات التدخل والاستفادة من الكفاءات التي تدربت على ادارة هذه الازمات في دول الخارج لبناء خطط الطوارئ المناسبة.

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