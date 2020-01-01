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رفح تشيع الشهيد اشتيوي

الثلاثاء 02 يوليو 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفح تشيع الشهيد اشتيوي


غزة / سما /

 شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد اسحاق عبد المعطي اشتيوي (16 عاما)، الذي سلمت قوات الاحتلال قبيل ظهر اليوم جثمانه عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أبو يوسف النجار برفح، باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يتم أداء الصلاة عليه ودفنه في مقبرة الشهداء بالمدينة.

وكان اشتيوي تعرض إلى جانب طفلين آخرين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على حدود رفح جنوب قطاع غزة، في الثالث من شهر أبريل/ نيسان الماضي. قبل أن يبلغ الاحتلال باستشهاده في الرابع عشر من ذاك الشهر، ويفرج عن الطفلين الآخرين.

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