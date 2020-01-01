تشغيل خط الهاتف العمومي في قسم الأسرى الأطفال في "الدامون"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها أنه تم البدء بتشغيل أجهزة الهواتف العمومية في قسم رقم (4) في معتقل "الدامون"، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين.

وأوضحت الهيئة أنه تم تركيب ثلاثة أجهزة في القسم، وقد أُجري اليوم أول الاتصالات بين ممثلي الأسرى الأشبال في الدامون، وقيادة حركة فتح في معتقل "ريمون"، ثم أجرى الأسرى الأطفال اتصالات مع ذويهم من الهواتف العمومية.ً

يذكر أن عدد الأسرى القابعين في قسم (4) في "الدامون" 40 أسيراً من بينهم 35 أسيراً قاصراً و5 أسرى بالغين.