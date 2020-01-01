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بيت لحم: الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمر مغتربي بيت لحم الثاني

الثلاثاء 02 يوليو 2019 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمر مغتربي بيت لحم الثاني


بيت لحم / سما /

 أعلن في مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء، عن موعد انعقاد مؤتمر مغتربي أبناء بيت لحم الثاني، والمقرر في الفترة بين 11-14 من شهر تموز/يوليو الجاري تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته بلدية بيت لحم في مركز السلام وسط المدينة، اليوم الثلاثاء.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن المؤتمر يأتي في ظل ظروف سياسية صعبة تتعرض فيها القضية الفلسطينية لكثير من المؤامرات، وإن ردنا هو انعقاد هذا المؤتمر وقدوم المغتربين إلى بلدهم ولتعزيز صمود المواطنين.

ودعا الجميع لدعم مؤتمر المغتربين الذي من شأنه استقطاب أبناء شعبنا وإعادتهم للتعرف على جذورهم ووطنهم فلسطين.

بدوره، قال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان إن المؤتمر سيركز على التواصل الثقافي والاجتماعي، ويشكل فرصة لعودة المغترب إلى جذوره.

وتابع أن شخصيات اعتبارية ستشارك في المؤتمر ومنهم رؤساء بلديات من تشيلي وبرلمانيون.

وأشار إلى أن المؤتمر سيطرح دور المغترب في التأثير على سياسة دولته، ما يشكل فرصة لدعم القضية الفلسطينية في العالم.

بدوره، تحدث رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير عن افتخار الفلسطينيين بالمغتربين الذين أبدعوا في شتى المجالات. وقال إنهم سفراء فلسطين في العالم.

من جانبها، أكدت نائب رئيس بلدية بيت جالا لوبا زيدان أن المغترب سيتعرف على أراض معرضة للمصادرة من قبل الاحتلال بالإضافة إلى زيارته لمناطق طبيعية رائعة.

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