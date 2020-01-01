  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل لقاء الاحمد مع مفتي اللبنان اليوم

الثلاثاء 02 يوليو 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء الاحمد مع مفتي اللبنان اليوم


بيروت /سما/

 التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم الثلاثاء، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

ونقل الأحمد تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لسماحته، وتقديرهم الكبير للبيان الذي أصدره قبل أيام وعبر فيه عن رفض صفقة القرن والمخطط الأمريكي الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وما تفرع عنها وورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية.

وعقب اللقاء، قال الأحمد في تصريح له "عبر المفتي دريان لنا عن موقف الشعب اللبناني الموحد بكامله، بكل فئاته ومكوناته برفض صفقة القرن ورفض ورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية. ايضا أكد وعبّر عن دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها، وهذا موقف تحدث مفتي لبنان مطولا حوله، والنشاط الذي يقوم به ليس في لبنان فحسب، وإنما في الأوساط العربية والفعاليات العربية والدولية. ونحن نشعر بالفعل من خلال متابعتنا لما يصدر عنه أنه يعبر عن الموقف الفلسطيني كما هو، وهو الموقف العربي والموقف اللبناني الأصيل في رفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تارة بالتخلي عن القدس، وتارة بالتخلي عن اللاجئين، والعمل على توطينهم هنا وهناك".

وتابع الأحمد : "فلسطين ليست للبيع"، هذه العبارة التي برزت بعد مخطط ترمب والإدارة الأمريكية وأصبحت على جميع الألسن بما فيها تصريحات سماحته، لذلك أيضا نقول: نحن نثق في لبنان الشقيق، وموقفه الذي عبر عنه سماحته ونفس الموقف سمعناه من المسؤولين اللبنانيين في الرئاسات الثلاث قبل أيام، وأكدنا للمفتي دريان أن الفلسطينيين لن يقبلوا بديلا عن فلسطين وطنا لهم. فلسطين وطن الفلسطينيين، لبنان وطن اللبنانيين، الأردن وطن الأردنيين؛ وبالتالي، صحيح نحن أمة عربية واحدة، ولكن لا نقبل تحت أي ظرف أن تضع الولايات المتحدة والإدارة الأميركية واليمين المتطرف في إسرائيل أن يطرحوا شعارات بديلة تنتقص من حقوق أمتنا العربية، ونرفض جميعا مع بعضنا البعض الحلم الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل".

الأكثر قراءة اليوم

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

تقديرات امنية اسرائيلية: السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

عملية عسكرية لتوزيع المصاص على جنود جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

ديفيد فريدمان، أثناء افتتاح نفق الحجيج التهويدي بالقدس

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية

الوفد الأمني المصري

الوسيط المصري يؤجل زيارته لغزة لبحث تفاهمات التهدئة

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة