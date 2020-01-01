تفاصيل لقاء الاحمد مع مفتي اللبنان اليوم

بيروت /سما/

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم الثلاثاء، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

ونقل الأحمد تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لسماحته، وتقديرهم الكبير للبيان الذي أصدره قبل أيام وعبر فيه عن رفض صفقة القرن والمخطط الأمريكي الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وما تفرع عنها وورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية.

وعقب اللقاء، قال الأحمد في تصريح له "عبر المفتي دريان لنا عن موقف الشعب اللبناني الموحد بكامله، بكل فئاته ومكوناته برفض صفقة القرن ورفض ورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية. ايضا أكد وعبّر عن دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها، وهذا موقف تحدث مفتي لبنان مطولا حوله، والنشاط الذي يقوم به ليس في لبنان فحسب، وإنما في الأوساط العربية والفعاليات العربية والدولية. ونحن نشعر بالفعل من خلال متابعتنا لما يصدر عنه أنه يعبر عن الموقف الفلسطيني كما هو، وهو الموقف العربي والموقف اللبناني الأصيل في رفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تارة بالتخلي عن القدس، وتارة بالتخلي عن اللاجئين، والعمل على توطينهم هنا وهناك".

وتابع الأحمد : "فلسطين ليست للبيع"، هذه العبارة التي برزت بعد مخطط ترمب والإدارة الأمريكية وأصبحت على جميع الألسن بما فيها تصريحات سماحته، لذلك أيضا نقول: نحن نثق في لبنان الشقيق، وموقفه الذي عبر عنه سماحته ونفس الموقف سمعناه من المسؤولين اللبنانيين في الرئاسات الثلاث قبل أيام، وأكدنا للمفتي دريان أن الفلسطينيين لن يقبلوا بديلا عن فلسطين وطنا لهم. فلسطين وطن الفلسطينيين، لبنان وطن اللبنانيين، الأردن وطن الأردنيين؛ وبالتالي، صحيح نحن أمة عربية واحدة، ولكن لا نقبل تحت أي ظرف أن تضع الولايات المتحدة والإدارة الأميركية واليمين المتطرف في إسرائيل أن يطرحوا شعارات بديلة تنتقص من حقوق أمتنا العربية، ونرفض جميعا مع بعضنا البعض الحلم الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل".