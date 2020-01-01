الشلالدة يبحث مع وفد دولي تفعيل المساعدة القانونية في فلسطين

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة مع وفد من المؤسسة القانونية الدولية (ILF)، تفعيل آليات المساعدة القانونية في فلسطين.

وقال الشلالدة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المؤلفة من رؤساء قطاع العدالة ستبحث ملف المساعدة القانونية في اجتماعها المقبل، والتحديات والإشكاليات التي تواجه الملف في فلسطين، لضمان وصول جميع الفئات الضعيفة والمهمشة للعدالة وتوفير التمكين القانوني لها.

بدوره، قدم وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس شرحا مفصلا عن أعمال اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، والتي من مهامها وضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية، ثم إعداد قانون ينظم عمل المساعدة القانونية في فلسطين، من خلال مساهمات أعضاء اللجنة لوضع إطار تنظيمي فاعل ومستدام.

وأشار إلى أن إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية في المراحل الأخيرة، وسيتم قريبا إطلاقها رسميا.