جنين / سما /

أطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، بمقر المحافظة، الملحق السياسي البريطاني لدى القنصلية البريطانية في القدس توم رهيلغ، على الأوضاع الفلسطينية العامة وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

ورافق الملحق السياسي، الموظفة في السفارة البريطانية في تل أبيب نيكولا ريغيني، وحنان حمودة من القنصلية البريطانية.

كما التقى رهيلغ، في اجتماع منفصل، رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم جنين حسن العموري، وعددا من الأعضاء للاطلاع على الوضع في المخيم.

من جهته قال الرجوب "إن هذه الزيارات تعطي انطباعا ايجابيا لدينا وإطلاع المسؤولين البريطانيين عن قرب عما يعانيه شعبنا بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي، داعيا الحكومة البريطانية أن تأخذ دورها الحقيقي، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وفي الشأن الداخلي لمحافظة جنين قال الرجوب نحن متفائلون بوجود مقومات قوة في جنين وفرص الاستثمار فيها، وعلينا أن نسعى فعليا لتنفيذ المشاريع التشغيلية وخاصة بالمنطقة الصناعية الحدودية.

وشدد الرجوب على أن شعبنا سيبقى صامدا في أرضه على أمل تحقيق حياة كريمة بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية ومن عدم توفر ميزانيات للمشاريع التطويرية بسب الشح الكبير في الدعم الخارجي .

وحول الوضع من حيث البنية التحتية والخدمات الحيوية قال الرجوب، نحن نعاني في مختلف مناطق المحافظة من تلف وقدم شبكة المياه والصرف الصحي والشوارع وغيرها من الممتلكات العامة، ونعاني من محدودية الطاقة الكهربائية ومياه الشرب التي تزودها اسرائيل لنا، هذا اضافة الى ان محافظة جنين لم تأخذ فرصتها في التنمية ولا ما يلبي احتياجاتها من مشاريع في الفترة الذهبية التي عاشتها باقي المحافظات بالحصول على مشاريع مموله من دول خارجية عربية وغربية.

وتطرق المحافظ الى انتهاكات قوات الاحتلال اليومية، من اعتقال ومداهمة منازل وإصابة العديد بالرصاص وهدم منشآت والتضييق على المواطنين داخل تجمعات تقع خلف جدار الفصل العنصري داخل المحافظة.

وفي الشأن السياسي قال الرجوب "لا أجد أفقا للسلام في ظل السياسة الامريكية الراهنة، وما قام به ترمب مؤخرا تجاه قضية الشعب الفلسطيني برسم مستقبله كما تريد اسرائيل لا كما يريد شعبنا وقيادته مرفوض منا جميعا، ودعا العالم لأن يأخذ مسؤولياته ويقر بأن الشعب الفلسطيني يجب أن ينال حريته بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

في سياق آخر، استقبل محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، المخيم النوعي الأول "اعرف وطنك" في محافظة بيت لحم، حيث أكد على أهمية دور الشباب الفلسطيني في المجتمع ومساهمته الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة وحماية المشروع الوطني وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.

وأضاف، على شبابنا أن يكونوا يقظين لما يجري من حولهم من مؤامرات تحاك ضد قضيتنا العادلة وتصفية حقوقنا المشروعة.