  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية في سجون الاحتلال تعلن بدء خوض الإضراب عن الطعام

الثلاثاء 02 يوليو 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية في سجون الاحتلال تعلن بدء خوض الإضراب عن الطعام


غزة / سما /

 أعلنت منظمة الجبهة الشعبية في فرع السجون، عن بدء الدفعة الأولى من الإداريين التي شرعت بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، ابتداءً من الاثنين، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم، حيث شرع كل من "محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية"، بالإضراب المفتوح عن الطعام، إضافة إلى أحمد زهران الذي بدأ إضرابه منذ تاريخ 23/6/2019. 

ودعت المنظمة، لتشكيل لجنة دعم ومساندة للأسرى الإداريين، عبر الفعاليات الجماهيرية النضالية على الأرض، مطالبةً الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، باعتماد جمعة لدعم الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وأن تكون ذات الجمعة وطنية في عموم أنحاء الوطن وفي الشتات. 

وطالبت الأسرى الإداريين بالأخص الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية، وانتصروا على مدار السنوات السابقة وحققوا تحريرهم إلى الإعلان عن يوم إضراب دعماً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وذلك أمام مقار الصليب الأحمر في موعدٍ محددٍ وموحدٍ.

وأوصت الهيئات الوطنية إلى اتخاذ قرار بنصب خيام الاعتصام بكافة المواقع، والدعوة إلى أيام غضب شعبي واشتباك مع الاحتلال، داعيةً نقابة المحامين الفلسطينيين، إلى إطلاق أوسع حملة دعم ومساندة للأسرى للإداريين والمضربين خصوصاً، محلياً وعربياً ودولياً، وإيلاء هذا الملف الاهتمام اللازم.

كما وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بالعمل على توحيد يوم للبث الإذاعي؛ دعماً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وتعريفاً بقضية الاعتقال الإداري.

وأوضحت، أن "هذه المعركة ستستمر وسيشارك بها العديد من المناضلين، على شكل دفعات متتالية للإضراب، حتى تحقيق الهدف، وكلنا ثقة بحالة الدعم الشعبي الذي توفرها دوماً جماهير شعبنا المقاوم".

الأكثر قراءة اليوم

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

تقديرات امنية اسرائيلية: السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

عملية عسكرية لتوزيع المصاص على جنود جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

ديفيد فريدمان، أثناء افتتاح نفق الحجيج التهويدي بالقدس

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية

الوفد الأمني المصري

الوسيط المصري يؤجل زيارته لغزة لبحث تفاهمات التهدئة

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة