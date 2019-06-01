دعم الصحفيين:الاحتلال يستهدف 8 صحفيين ويعتقل ويمدد7 آخرين خلال يونيو

غزة / سما/

أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن شهر يونيو/ حزيران الماضي شهد انتهاكات خطيرة لحرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية، كان أبرزها مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" لسياسته في استهداف الصحفيين واعتقالهم ومنعهم من تغطية الأحداث، والتآمر مع إدارة الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي في حذف وحظر مواقع وحسابات الصحفيين في إطار الملاحقة الممنهجة والمستمرة للمحتوى الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى تهديدات وتحريض الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الفلسطينية أيضاً بحق الصحفيين خلال شهر يونيو الماضي.

ورصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال تقريرها لشهر يونيو/حزيران 2019 أكثر من ( 39) انتهاكاً، من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، و(3) حالات من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية بالضفة المحتلة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ووثق التقرير أكثر من (8) حالات اعتداءات وإصابات جراء استهدافهم بشكل مباشر و اطلاق قنابل غاز الفلفل والغاز السام تجاههم وإصابتهم بحالات اختناق، عدا عن ضربهم واستخدام العنف معهم، من بينهم 4 صحفيين في قطاع غزة بينهم صحفي أجنبي وصحافية، و(4) حالات في الضفة الغربية استخدم فيها الاحتلال الرصاص المطاط، والضرب والركل والدفع مرات عدة لمنعهم من تغطية الاحداث.

وأشار التقرير إلى أن عدد الاعتقالات والاحتجاز والابعاد بحق الصحفيين بلغ (4) حالات، لكل من الصحفي عامر أبو هليل، واستدعاء الصحفي سعيد ركن، واستدعاء المحررة الإعلامية سوزان العويوي، وابعاد سعيد ركن 15 يوما عن المسجد الأقصى.

فيما بلغ عدد حالات تأجيل وتمديد اعتقال وتثبيت حكم بحق(3) صحفيين وهم الكاتبة لمى خاطر، وماهر أبو هليل، وحافظ عمر .

وقبل عملية الاعتقالات يستخدم الاحتلال أسلوب الدهم والاقتحام لمنازل الصحفيين والتي سجلت حالة دهم واقتحام(1)، طالت منزل الصحفي عامر هليل .

وبشأن المضايقات والتعذيب بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال سجل التقرير (2) حالة تعرضت خلالها الكاتبة والإعلامية لمى خاطر لتحقيق ومعاملة قاسية عدا عن منع الصحفي والناشط حافظ عمر من لقاء محاميه، وإجبار عدد(2) من الصحفيين على دفع غرامة مالية.

وبشأن منع الصحفيين من التغطية وعرقلة أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية سجّل التقرير( 7) حالات منع وعرقلة، إضافة إلى تسجيل(1) حالة منع من السفر للخارج بحق عضو الامانة العامة للنقابة الزميل عمر نزال وحرمانه من تمثيل النقابة في كونجرس الاتحاد الدولي للصحفيين.

وضمن سياسة الملاحقة الممنهجة والمستمرة للمحتوى الفلسطيني، رصد تقرير لجنة دعم الصحفيين أكثر من(11) حالة قامت بها إدارة الفيسبوك بحملة غير مسبوقة ضد النشطاء والصحفيين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي شملت حذف الحسابات والمنشورات والقنوات والحظر والإغلاق تكررت للموقع او لحساب الصحفي أكثر من مرة، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، عدا عن استخدام أسلوب التحريض والتي سجلت على الأقل (1) حالة.

انتهاكات داخلية

وفي إطار الانتهاكات الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين(3) حالات من الانتهاكات طالت اعتقال(1) الصحفي ياسر مناع، وحالة (1) تمديد اعتقال بحق الصحفي ياسر مناع أيضاً، في حين سجلت حالة اعتداء وتحطيم(1) سجلت ضد مجهول بحق الصحفي عز الدين نعمة من الجليل في الداخل المحتل، وتحطيم زجاجها.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر يونيو/ حزيران2019

1-6-2019: حققت الشرطة الإسرائيلية، مع مصوّر "شبكة قدس" الإخبارية سعيد ركن لمدة 3 ساعات، بعد يوم على استدعائه، وقامت بتسليمه أمراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً لمنعه عن تصوير مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنين.

2-6-2019:" اعتدت عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية، على المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية الصحافي فراس الدبس، بالضرب والدفع بقوة، خلال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس، إضافة إلى منعه من التصوير أثناء تواجدهم في باب الرحمة للاحتفال، كما وجّه له ضابط سباباً وشتائم مستفزة، وتكرر الاعتداء عليه بالدفع بالأيدي والركل من قِبل القوات الخاصة أكثر من عشرين مرة خلال عملية الاقتحام".

5-6-2019: الاحتلال يفرج عن الصحفي مجاهد طبنجة بكفالة مالية، بعد أن اعتقال لمدة 8 اشهر بتاريخ25 اكتوبر2018.

10-6-2019: الاحتلال يمنع عضو الامانة العامة للنقابة الزميل عمر نزال من السفر للخارج، وحرمانه من تمثيل النقابة في كونجرس الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يبدأ اعماله غداً في العاصمة التونسية تونس، رغم كونه عضواً في لجنة الاشراف على انتخابات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

10-6-2019: حكمت ظهر محكمة الاحتلال العسكرية على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر42 عاما من الخليل بالسجن الفعلي لمدة 13 شهراً ، ودفع غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل قرابة 1100 دولار مع وقف التنفيذ. وقد تعرضت لـ "تحقيق قاس ومكثف في مركز تحقيق عسقلان".

10-6-2019: إدارة الفيس بوك نحذف صفحة الصحفي احمد قديح عدة مرات

11-6-2019: إدارة موقع الفيسبوك تستمر في حملتها ضد المحتوى الفلسطيني وتحذف للمرة الثانية خلال أسبوع الحساب الشخصي للصحفي د.صالح النعامي، وصفحته حول الشؤون الإسرائيلية، وتحذف منشورات شبكة دورا الإعلامية، وتحظر الناشط أمجد السلعوت.

11-6-2019: قوات الاحتلال تمنع الطواقم الصحفية، من الوصول إلى منطقة أم الكبيش التي يقتلع فيها أشجار الزيتون المعمرة جنوب طوباس بالاغوار الوسطى.

14-6-2019: استهدفت القوات الإسرائيلية، الكاتب والصحافي والسياسي الألماني يورغن تودنهوفر برصاصة مطاطية أصابته في كتفه، أثناء مشاركته الفلسطينيين في فعاليات مسيرات العودة شرق مدينة غزة.

14-6-2019: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين واتخذوهم دروعا بشرية، قبل أن يطردوهم من مكان المواجهات، جراء قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

16-6-2019: إدارة الفيس بوك تعطل حساب احمد قديح للمرة الرابعة.

17-6-2019: استخدم الاحتلال الإسرائيلي أسلوبه العنجهي في التحريض وبث الاشاعات والرسائل مستغلا قناة الرسالة والذي تعمد الاحتلال في اختراقها عدة مرات وحظر المشاركين على القناة بعد عدة محاولات اختراق تم خلالها فقدان سيطرة إدارة الرسالة على التحكم في القناة.

17-6-2019: فيسبوك تحذف صفحة وكالة الرأي للمرة التاسعة

18-6-2019: مخابرات الاحتلال تستدعي الأسيرة المحررة سوزان العويوي، من مدينة الخليل، للمقابلة يوم غد وكان قد افرج عنها في 14مايو 2019.

19-6-2019: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اعتقال الصحافي الناشط الشبابي حافظ عمر، مدة 39 يومًا، حتى 28-7، وذلك لحين النظر في لائحة الاتهام المُقدمة ضده. كما يستمر الاحتلال في منع زيارة المحامي للناشط المُعتقل عمر، علمًا بأنه اعتقل في مارس/آذار الماضي من منزله بعد اقتحام قوات الاحتلال للمكان.

21-9-2019: منعت الشرطة الإسرائيلية، فعالية ثقافية شعرية تحت عنوان "لا للحرب نعم للسلام" في مدرسة دار الايتام الإسلامية في القدس القديمة، بحجة أنها "تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

23-6-2019: الاحتلال يمنع الصحفيين من تغطية الاحداث فيشارع الشهداء بالخليل.

24-6-2019: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي عامر توفيق ابو هليل بعد مداهمه منزله في مدينة دورا جنوب الخليل فجرا، وتعيث فسادا وتفتيشا في منزله قبل نقله لجهات مجهولة.

25-6-2019: في اطار الملاحقة الممنهجة والمستمرة للمحتوى الفلسطيني إدارة تطبيق الواتس اب تحظر أرقام شبكة قدس الإخبارية للمرة العشرين.

27-6-2019: محكمة عوفر الإسرائيلية تحكم على الاسير الصحفي عامر ابو هليل من مدينة دورا بالحكم الاداري .

28-6-2019: إدارة فيس بوك تحذف للمرة الثالثة صفحة د. حسن ابو حشيش كاتب ومحلل سياسي واستاذ الاعلام بالجامعة الاسلامية / غزة

28-6-2019: إصابة المصور الصحافي الحر محمد عمر عبد الله كساب (27 عاماً) بشظايا عيار ناري في الرقبة، خلال تغطيته لفعاليات مسيرات العودة شرقي المحافظة الوسطى.

28-6-2019: إصابة الصحفي احمد العامودي خلال تغطيته مسيرات العودة شرق خانيونس

28-6-2019: إصابة الصحافية إخلاص أحمد القريناوي شظية طلق ناري بالقدم، خلال تغطيتها مسيرة العودة شرق البريج وهي مصور وصحفي حر في شبكة الاولى الإخبارية.

28-6-2019: إصابة المصور الصحافي الحر رائد عبد الفتاح أبو مذكور (29 عاماً)، بعيار ناري في ساقه اليسرى، أثناء تغطيته لفعاليات مسيرة العودة شرقي محافظة رفح.

28-6-2019: إصابة المصور الصحفي نضال شتية من قبل الاحتلال، بعيارين مطاطين في الفخذ الأيسر وتحت الإبط خلال تغطيته مسيرة كفر قدوم الأسبوعية الرافضة للاستيطان بالضفة المحتلة، ويعمل شتية مصوراً للوكالة الصينية للأخبار وسبق له أن أصيب برصاص الاحتلال عدة مرات.

29-6-2019: إدارة الفيس بوك بالتآمر مع الاحتلال تحظر صفحة الكاتب إياد القرا للمرة الثالثة.

الانتهاكات الداخلية الفلسطينية

9-6-2019: أقدم ملثم، على تحطيم الزجاج الخلفي لسيارة صاحب موقع "جيران" الصحافي عز الدين نعمة من دير الأسد في الجليل.

13-6-2019: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تختطف الصحفي ياسر مناع، أثناء وجوده في شارع رفيديا بمدينة نابلس، ونقله الى السجن المركزي في أريحا بشكل مباشر، يذكر أن ياسر مناع أسيرٌ سابق في سجون الاحتلال، ويعمل باحثًا ومترجمًا لدى مركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني.

17-6-2019: مددت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقال الصحفي الفلسطيني ياسر مناع، ليوميْن إضافييْن في سجن اريحا، والمعتقل لديها منذ 13 يونيو الماضي، خلال تواجده في شارع رفيديا بمدينة نابلس