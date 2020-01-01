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نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا

الثلاثاء 02 يوليو 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الاختبار الأكبر هو في المعركة، وعلينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له في احتفالية لتكريم وحدات احتياط عسكرية : "إذا كانت هناك حرب حيث أثبتت قوات الاحتياط قدرتها على حسم المعركة فهي حرب يوم الغفران. إذ مكن انضمامهم للقوات النظامية، في ظل ظروف أولية لا تطاق، الجيش يتحول إلى الهجوم المضاد. ومن خلال جهود جبارة استطاعت إسرائيل قلب الأمور على رأسها، إذ بتنا في غضون أقل من ثلاثة أسابيع على مشارف القاهرة ودمشق".

وتابع نتنياهو، "إننا عبارة عن دولة صغيرة الحجم في هذه المنطقة، فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراض أخرى وأوسع بمعنى أراضي العدو. إننا عبارة عن جيش ليس صغيرا فهذا غير صحيح كونه جيشا كبيرا نسبيا ولكن يجب أن نكون أكبر بكثير لأننا نواجه نفس التهديدات التي تواجهها الدول العظمى، ونوسع أراضينا عند اللزوم بقدر ما نوسع قوتنا المقاتلة بمضاعفة عددها عدة مرات وذلك بفضلكم".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "أن قدرتنا للقدرة على حماية الوطن من تهديدات أعدائنا. إن تلك التهديدات غير متوقفة ولكننا نواجهها بكل عظمتنا".

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