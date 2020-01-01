العالول يحذر من تنامي وتيرة التطبيع بين إسرائيل ودول عربية

رام الله / سما /

حذر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ، اليوم الثلاثاء، من تنامي وتيرة التطبيع بين إسرائيل ودول عربية قبل حل القضية الفلسطينية.

وقال العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه يجب التنبه لمخاطر عملية "التطبيع غير المسبوقة" الجارية بين إسرائيل ودول أخرى.

وأشار العالول إلى محاولات إسرائيل الترويج لمشروع إقامة سكة قطار تربطها بدول الخليج العربي عبر الأردن، معتبرا أن هذه المسألة بحاجة لمخاطبة الشعوب العربية بشأنها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت إسرائيل أمس أن وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، زار دولة الإمارات العربية المتحدة قبل يومين، حيث شارك في مؤتمر للأمم المتحدة لحماية البيئة عقد في أبو ظبي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن كاتس اجتمع مع مسؤول كبير في الإمارات وبحث معه التهديد الذي تشكله إيران للمنطقة، وسبل دفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج في مجالات التكنولوجيا والمياه والطاقة والزراعة.

وبحسب الإذاعة فإن الوزير الإسرائيلي طرح على مضيفيه في الإمارات خطة لربط إسرائيل بدول الخليج بواسطة سكة حديدية عن طريق الأردن.

وجرت زيارة الوزير الإسرائيلي إلى الإمارات بعد أيام من انعقاد ورشة عمل اقتصادية نظمتها الإدارة الأمريكية في البحرين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار"، لطرح الشق الاقتصادي من خطة سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، بمشاركة دول عربية ومسؤولين إسرائيليين، فيما قاطعتها السلطة الفلسطينية.