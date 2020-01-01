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الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور بشروط ويعتقل شابا من سلوان

الثلاثاء 02 يوليو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور بشروط ويعتقل شابا من سلوان


القدس المحتلة / سما /

 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الإفراج عن معتقلي بلدة الطور المُطلة على القدس القديمة، الذين اعتقلوا مساء أمس الاثنين عقب مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيد محمد سمير عبيد في بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة، بشروط.

وقال المحامي محمد محمود إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن معتقلي بلدة الطور، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، والإبعاد عن بلدة العيسوية 10 ايام، وكفالة طرف ثالث بمبلغ 5 آلاف شيقل، ودفع غرامة 500 شيقل.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طارق سعادة العباسي (27 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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