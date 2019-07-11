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التربية تعلن استقبال الوثائق الجديدة ونشر بيانات المتقدمين بطلبات توظيف

الثلاثاء 02 يوليو 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن استقبال الوثائق الجديدة ونشر بيانات المتقدمين بطلبات توظيف


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن استقبال الوثائق لطلبات التوظيف للعام الدراسي 2019/2020؛ فيما يخص (مؤهلات علمية إضافية، وشهادات خبرة، وحالات خاصة)، على أن يتم تسليم هذه الوثائق مصدقة حسب الأصول لقسم الشؤون الإدارية في مديريات التربية والتعليم في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 11/07/2019، وفي حالات عدم التمكن من الحصول على شهادات خبرة لمن عمل في المدارس الخاصة يتم مراجعة قسم الشؤون الإدارية في مديريات التربية والتعليم.

كما أعلنت الوزارة عن نشر بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف للعام الدراسي 2019/2020، وبإمكان المتقدمين الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم ومن ضمنها عدد أيام العمل "بديل" في وزارة التربية والتحقق منها، من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمديريات التربية والتعليم كل في المديرية التي تقدم فيها.

ولفتت إلى أنه في حال وجود أي اختلاف في بيانات المتقدم يرجى مراجعة المديرية التي تقدم فيها في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 11/07/2019، لتعديل البيانات حسب الأصول.

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