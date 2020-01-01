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كاسياس يقترب من إعلان اعتزاله كرة القدم !

الثلاثاء 02 يوليو 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاسياس يقترب من إعلان اعتزاله كرة القدم !


وكالات / سما /

على الرغم من عودته وظهوره في تدريبات ومعسكر بورتو البرتغالي استعداداً للموسم الجديد، إلا وأن بعض التقارير الصحفية ذكرت صباح اليوم الثلاثاء أن الإسباني إيكير كاسياس يخطط لإعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال موقع “جول العالمي” صباح اليوم الثلاثاء، أن كاسياس عاد إلى بورتو مجدداً من أجل التخطيط والعمل على إجراءات اعتزاله ممارسة كرة القدم ولكن لا يوجد موعد محدد للإعلان الرسمي.

وظهر إيكير كاسياس في معسكر بورتو استعداداً للموسم الجديد، ليكتب عودته مرة أخرى بعد انقطاع دام حوالي شهرين بسبب الأزمة القلبية التي تعرض لها وأجرى على أثرها عملية جراحية.

وفشل كاسياس بالانضمام إلى زملائه في التدريبات وأيضاً الخضوع للفحوصات الطبية الخاصة ببداية الموسم الجديد، الأمر الذي أكد بأنه مازال متأثراً بالعملية الجراحية التي خضع لها منذ شهرين.

وتوقع الكثير منذ فترة بأن الأسطورة الإسبانية إيكير كاسياس حارس ريال مدريد السابق سوف يعلن اعتزاله كرة القدم ولكنه بنفسه نفى ذلك تماماً وأكد استمراره في الملاعب برفقة بورتو البرتغالي.

#كاسياس

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