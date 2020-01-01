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رابيو يكشف عن أسباب انضمامه إلى يوفنتوس

الثلاثاء 02 يوليو 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابيو يكشف عن أسباب انضمامه إلى يوفنتوس


وكالات / سما /

تحدث اللاعب أدريان رابيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عن عدد من الموضوعات مثل الأسباب التي دفعته للانضمام إلى يوفنتوس ، والأهداف التي يسعى للحصول عليها في المستقبل.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أمس الإثنين عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بشكل حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان ، حيث سيلعب مع البيانكونيري في الموسم الأربعة القادمة مقابل 7 ملايين يورو سنوياً.

وقال رابيو في مؤتمره الصحفي : “يوفنتوس كان يبحث عني في الماضي وقد حان الوقت للمجيء إلى هنا ، الالتزام بالنسبة لي هو بمساعدته على تحقيق أهدافه ، هذا النادي له تاريخ عظيم وقد تواجد به الكثير من اللاعبين الفرنسيين”.

وحول أسباب انضمامه إلى يوفنتوس وأجاب : “بوفون أعطاني الكثير من النصائح وأخبرني بالكثير عن يوفنتوس ، لقد أخبرني أنه إذا أردت المضي قدماً فسوف يتعين علي اللعب مع اليوفي ، لقد أخذت هذه النصيحة على محمل الجد”.

وتابع بقوله : “لقد استمعت إلى نصائح بوفون لأن لديه تجربة رائعة ، معه وجدت نفسي جيداً ، يوفنتوس نادٍ مرموق وهذا ما دفعني إلى اختياره ، الأبطال لا يصعدون عن طريق الصدفة بل بالخبرة ، بحيث وصل مرتين لنهائي دوري الأبطال”.

وحول تعامله مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري واضاف : “لم تتح لي الفرصة للتحدث مع المدرب ، لكنه المدرب مثالي لمستقبل الفريق وأنا متأكد من أننا سنواصل العمل ، أنا أفُضل التواجد كلاعب خط وسط يسار وقد تأقلمت في هذا المركز”.

ورداً على سؤال حول كريستيانو رونالدو وقال : “رونالدو هو بطل رائع ولكن هناك لاعبون آخرون كبار هنا ولهم وزن في نادٍ كبير يضم غرفة خلع ملابس احترافية ، أريد أن أحقق الكثير مع يوفنتوس وترك كل شيء حدث في الماضي وراء ظهري”.

#رابيو #يوفنتوس

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