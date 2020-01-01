بلدية رفح تتلف أكثر من ربع طن من المواد الغذائية الفاسدة

رفح / سما /

أتلفت دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح ما يزيد عن 250 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى 140 لتر من المشروبات الغازية والعصائر ، التي تم مصادرتها وسحبها من الأسواق خلال الجولات الميدانية لفرق التفتيش الصحي في المحافظة خلال شهري مايو ويونيو .

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة أسامة ابو نقيرة أن فرق التفتيش الصحي التي تنظم جولات تفتيش دائمة للأسواق والمحلات التجارية في المدينة سحبت الكميات المذكورة من السوق المركزي للمدينة وعدة محلات تجارية في مناطق متفرقة بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية أو ظهور علامات التلف نتيجة سوء الحفظ والتخزين والتعرض المباشر لأشعة الشمس .

وبين أن المواد المتلفة شملت كميات كبيرة من اللحوم والأسماك المجمدة والمدخنة وزيوت وحلوى اطفال .

ودعا أبو نقيرة المواطنين إلى التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل عملية الشراء وخاصة فيما يتعلق بطعام الأطفال والتأكد من سلامة العبوات الحافظة للمواد الغذائية كالألبان وعدم انتفاخها .