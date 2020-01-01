تقديم الجهاز الفني لفريق خدمات النصيرات

غزة / سما /

أعلن مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات عن الجهاز الفني والإداري للفريق الاول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى 2019-2020.

وجاء الجهاز الفني والإداري على النحو الآتي:

1- أيوب أبو زاهر (مدير فني)

2- أحمد أبو عيسى (مدرب عام)

3- يوسف غنيم (مساعد مدرب)

4- عمرو صيدم (مدرب حراس)

5- محمد أبو يوسف (إداري)

6- عماد الواوي وأحمد ياسين (معالجان)

7- علاء الحواجرى (أمين العهدة)

ويأمل فريق خدمات النصيرات العودة مجدداً إلى الدرجة الممتازة التي هبط منها قبل أربعة مواسم، حيث عصفت بالنادي والفريق العديد من المحن التي أدت به للهبوط للدرجة الأولى، حتى أنه في أحد مواسمه بالأولى صارع على الهروب من الهبوط للدرجة الثانية.