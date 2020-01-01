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غزة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد اشتيوي

الثلاثاء 02 يوليو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد اشتيوي


غزة / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل اسحاق عبد المعطي اشتيوي (16 عامًا) الذي استشهد على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الثالث من شهر أبريل/ نيسان الماضي.

ونقل الجثمان إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، بعد أن احتجزه الاحتلال طوال الفترة الماضية، عقب إطلاق النار تجاه عدد من الأطفال لدى اقترابهم من السياج الأمني، ما أدى لإصابة اشتيوي حينها بجروح خطيرة استشهد بعدها بأيام.

وكان الارتباط الفلسطيني أبلغ عائلة الشهيد اشتيوي في الرابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي باستشهاده متأثرًا بجروحه التي أصيب بها حينها.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد في رفح اليوم بعد أن يتم تجهيز المراسم لذلك.

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