الثقافة تنهي استعداداتها لعقد مخيم شبابي تدريبي

غزة / سما /

أعلنت وزارة الثقافة بغزة، عن انتهاء كافة ترتيباتها لعقد مخيم "اعداد النخب الشبابية"، والذي تنظمه بالشراكة مع نادي المبدعين وبالتعاون مع عدة مؤسسات محلية وأهلية، وتسعى من خلاله إلى تدريب وتأهيل عدد من الشباب في مجالات ثقافية متنوعة وإكسابهم مهارات نوعية.

وأوضح عضو لجنة المخيم الأستاذ وائل المبحوح أن المخيم يستهدف (30) شابًا وشابة تم اختيارهم بناءً على تميزهم في البرامج الثقافية والتدريبية المتنوعة التي تطرحها الوزارة.

ولفت إلى أنه سيتم إخضاع المتدربين لتدريب مكثف في حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الثقافية بشكل خاص، وقضايا النزاهة والشفافية والمساءلة، وقضايا المرأة، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والإنتاج السينمائي.

يشار إلى أن الوزارة افتتحت الاسبوع الماضي مخيمًا للأطفال بعنون "الطفولة والابداع"، يتخلله برنامج متكامل من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ومحاضرات في التراث الفلسطيني وتاريخ مدينة القدس، بالإضافة إلى جولات على الأماكن التراثية وأبرز المعالم في مدينة غزة.