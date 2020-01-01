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كارثة جديدة لفيلم جيمس بوند الجديد

الثلاثاء 02 يوليو 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كارثة جديدة لفيلم جيمس بوند الجديد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة ذا مترو البريطانية أن هناك أزمة جديدة تلاحق صناع فيلم جيمس بوند الجديد، بعد انسحاب الممثلة جريس جونز من العمل بعدما اكتشفت أن مساحة دورها صغيرة، وذلك على عكس ما كنت تظن عندما وافقت على المشاركة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن انسحاب "جريس" حدث وسط غضب كبير من المنتجين الذين وفروا اليها مسكنا ممتازا بجوار موقع تصوير الفيلم، لافتا إلى أن انسحابها يأتي دون رجعة.

وكانت جريس جونز شاركت في إحدى سلاسل افلام جيمس بوند التي قدمت عام 1985، وجسدت دور قاتلة تدعى May day في فيلم A View To Kill.

ويشار إلى أن هناك عديد من الازمات تلاحق فيلم جيمس بوند، بدات باستبعاد المخرج داني بويل واستبداله بـ كاري فونكا، ثم إصابة دانيال كريج في الكاحل وخضوعه لعملية جراحية تسببتت في توقف التصوير أسبوعين، ثم حدوث انفجار في لوكيشن التصوير أدى إلى إصابة عدد من فريق عمل الفيلم، المقرر طرحه في أبريل 2020.

#جيمس بوند

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