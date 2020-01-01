  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاهد بالفيديو أضخم مطار في العالم!

الثلاثاء 02 يوليو 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد بالفيديو أضخم مطار في العالم!


وكالات / سما /

أنهت الصين بناء أكبر وأضخم مطار في العالم تبلغ مساحته مليون متر مربع، وسيتم افتتاحه هذا العام، بحسب سلطات العاصمة بكين.

ويقع المطار، الذي أطلق عليه اسم مطار بكين داشينغ الدولي،على بعد 46 كيلومترا عن وسط العاصمة الصينية.

ويعد هذا المطار، أكبر مركز مطارات دولي والمشروع الهندسي الأكثر تعقيدا في العالم.

وشاركت في تصميمه المهندسة البريطانية العراقية الأصل الراحلة زها حديد.

وسيفتتح مطار داشينغ الدولي في 30 سبتمبر 2019. وسيخدم بحلول عام 2025 أكثر من 72 مليون مسافر في العام.

ويشبه شكل مبنى المطار طائر الفينيق الأسطوري أونجمة بحر ضخمة يستطيع المسافر رصدها من الجو لدى الإقلاع أو الهبوط في المطار الأكبر في العالم.

#مطار

الأكثر قراءة اليوم

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

تقديرات امنية اسرائيلية: السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

بحث قضية الاسرى بغزة.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة خارجية إسرائيل لأبو ظبي أمس

موقع استخباراتي اسرائيلي: هكذا خططت تل ابيب ونفذت الضربة الاوسع نطاقا ضد سوريا

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية

الوفد الأمني المصري

الوسيط المصري يؤجل زيارته لغزة لبحث تفاهمات التهدئة

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

download-6-635x357

وزير إسرائيلي: فوجئنا بحجم الترحيب الحميمي البحريني بنا والفلسطينيون خارج الصورة مجددا

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة واي اتفاق نووي مع إيران كذبة كبيرة