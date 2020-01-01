الصحة: المستشفيات الحكومية تستقبل 5 وفود طبية دولية هذا الشهر

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة، إن 5 وفود طبية دولية متخصصة في مجالات مختلفة ستعمل الشهر الجاري في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وحدة التعاون الدولي أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق الطبية، بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأشارت إلى أن وفداً طبياً أميركياً متخصصاً في مجال مناظير المفاصل سيعمل في مستشفى جنين الحكومي من 15 إلى 17 تموز، فيما سيعمل وفد تشيلي متخصص في طب عظام الأطفال في مستشفى الخليل الحكومي من 18 إلى 22، وسيعمل بعدها في مستشفى جنين الحكومي من 23 إلى 27 تموز.

وتابعت الوزارة أن وفداً طبياً أميركياً متخصصاً في مجال العيون وأمراض الشبكية سيعمل في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس من 20 إلى 25 تموز، فيما سيعمل وفد أميركي آخر متخصص في جراحة الأسنان في مستشفى بيت جالا الحكومي في الفترة ما بيت 25 تموز إلى 4 آب، إضافة إلى وفد تمريضي سيعمل في مجمع فلسطين الطبي من 8 تموز ولغاية 2 آب.

ودعت المهتمين إلى الاستفادة من خدمات هذه الوفود، مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً قبل تواريخ بدء عمل الوفود.

يشار إلى أن الوزارة تستقطب سنوياً في مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن 150 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم.