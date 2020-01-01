  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: المستشفيات الحكومية تستقبل 5 وفود طبية دولية هذا الشهر

الثلاثاء 02 يوليو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة، إن 5 وفود طبية دولية متخصصة في مجالات مختلفة ستعمل الشهر الجاري في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وحدة التعاون الدولي أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق الطبية، بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأشارت إلى أن وفداً طبياً أميركياً متخصصاً في مجال مناظير المفاصل سيعمل في مستشفى جنين الحكومي من 15 إلى 17 تموز، فيما سيعمل وفد تشيلي متخصص في طب عظام الأطفال في مستشفى الخليل الحكومي من 18 إلى 22، وسيعمل بعدها في مستشفى جنين الحكومي من 23 إلى 27 تموز.

وتابعت الوزارة أن وفداً طبياً أميركياً متخصصاً في مجال العيون وأمراض الشبكية سيعمل في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس من 20 إلى 25 تموز، فيما سيعمل وفد أميركي آخر متخصص في جراحة الأسنان في مستشفى بيت جالا الحكومي في الفترة ما بيت 25 تموز إلى 4 آب، إضافة إلى وفد تمريضي سيعمل في مجمع فلسطين الطبي من 8 تموز ولغاية 2 آب.

ودعت المهتمين إلى الاستفادة من خدمات هذه الوفود، مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً قبل تواريخ بدء عمل الوفود.

يشار إلى أن الوزارة تستقطب سنوياً في مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن 150 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم.

#الصحة #المستشفيات

الأكثر قراءة اليوم

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

تقديرات امنية اسرائيلية: السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

بحث قضية الاسرى بغزة.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة خارجية إسرائيل لأبو ظبي أمس

موقع استخباراتي اسرائيلي: هكذا خططت تل ابيب ونفذت الضربة الاوسع نطاقا ضد سوريا

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية

الوفد الأمني المصري

الوسيط المصري يؤجل زيارته لغزة لبحث تفاهمات التهدئة

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

download-6-635x357

وزير إسرائيلي: فوجئنا بحجم الترحيب الحميمي البحريني بنا والفلسطينيون خارج الصورة مجددا

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة واي اتفاق نووي مع إيران كذبة كبيرة