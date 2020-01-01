الاحتلال يعتقل (29) مواطناً من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (29) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل (15) شابّاً وفتى من القدس، وهم: خليل كمال أبو الهوى، أمير سامي أبو الهوى، حمزة زكي خويص، أسامة خالد الهدرة، محمد طارق أبو غنام، محمود أحمد عشاير، مجدي خالد الهدرة، محمود أحمد أبو الهوى، مصطفى محمد أبو غنام، محمد خالد أبو غنام، عدي أيمن عبيد، محمد أحمد عبيد، أيمن بكير، حازم كرشة وبشار كرشة.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل سبعة طلاب من جامعة بيرزيت، وهم: معاذ عابد، براء العاصي، أسامة الفاخوري، محمد نخلة، أمير عدنان، عزالدين حسونة وبلال حامد.

فيما اعتقل كل من: ثائر أبو رموز وممدوح العلامي من الخليل، ويوسف نعيم سمحة وخطاب زياد خريشة من قلقيلية، بالإضافة إلى براء سائد أبو عليا من سلفيت، ومحمد جمال العمور من بيت لحم، وبلال العنابي من رام الله.