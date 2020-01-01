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‫ما أسباب حكة فروة الرأس؟

الثلاثاء 02 يوليو 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫ما أسباب حكة فروة الرأس؟


وكالات / سما /

يعاني بعض الأشخاص من حكة في فروة ‫الرأس. فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور فيليب بابيلاس أن حكة فروة ‫الرأس لها أسباب عدة، أبرزها جفاف فروة الرأس والذي ينجم عن الغسل ‫المتكرر للشعر والاستخدام المتكرر لمجفف الشعر، بالإضافة إلى أشعة الشمس ‫وماء البحر وماء حمام السباحة المحتوي على الكلور.

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه يمكن مواجهة جفاف فروة الرأس ‫من خلال استعمال شامبو لطيف غني بمواد الترطيب مثل الزيوت النباتية أو ‫خلاصات الأعشاب من أجل تهدئة فروة الرأس المتهيجة.

‫ويعد زيت الزيتون سلاحا فعالا لمحاربة الجفاف والحكة، ولهذا الغرض ‫يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس وتركها طوال الليل حتى ‫تؤتي مفعولها، ثم شطفها في الصباح.

‫وأشار بابيلاس إلى أن حكة فروة الرأس قد ترجع أيضا إلى الإصابة بمرض، ‫مثل عدوى الفطريات. وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة بأعراض أخرى مثل ‫الاحمرار وظهور البثور والقشرة.

ويستلزم هذا استشارة طبيب أمراض جلدية على وجه السرعة، مع مراعاة ‫عدم خدش فروة الرأس، وإلا ستتوغل الفطريات في الطبقات الجلدية العميقة ‫ممهدة الطريق للإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.

‫ومن الأسباب المحتملة الأخرى الحساسية لمواد فعالة ‫معينة في منتجات العناية بالشعر وتصفيفه، وهو ما يمكن التحقق منه بإجراء ‫اختبار حساسية لدى الطبيب. وبادئ الأمر يمكن التخلي عن المنتجات ‫المستخدمة واستبدالها بأخرى تخلو من الإضافات.

#الرأس #حكة

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