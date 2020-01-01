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فيفو تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز

الثلاثاء 02 يوليو 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيفو تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز


وكالات / سما /

كشفت فيفو الصينية النقاب عن أول نظارة لها بتقنية الواقع المعزز (Augmented Reality) تعمل مع هاتفها الذكي بتقنية 5جي الذي لم يتم الكشف عنه بعد.

وأوضحت الشركة أن نظارة الواقع المعزز تشتمل على خمسة أوضاع تشغيل، وهي: التعرف على الوجه، التعرف على الأغراض، الألعاب، العمل المكتبي، مسرح 5جي (5G Theatre) لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح.

ولم تفصح بعد عن دقة وضوح الشاشة الشفافة أو نطاق الرؤية القابل للاستخدام، وكل ما تكشف حتى الآن أن النظارة تعمل بتقنية ست درجات من الحرية (6DoF) ويمكن وصلهما بهاتف 5جي.

ولم تكشف فيفو عن موعد طرح أو سعر النظارة التي تقول إنها تعد "بطريقة جديدة للتفاعل في عصر 5جي" لكن من المتوقع أن تطرحها في الفترة ذاتها التي ستطرح فيها هاتفها الذكي المقبل "فيفو نيكس 5جي" أواخر هذا العام.

#نظارة #فيفو

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