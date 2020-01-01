  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

سامسونغ تعلن عن "نوت 10"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تعلن عن "نوت 10"


وكالات / سما /

أعلنت شركة سامسونغ، أنها ستكشف عن هاتف جديد، في السابع من أغسطس المقبل، بمدينة نيويورك الأميركية، وهو ما يؤكد شائعات تقنية يجرى تداولها منذ فترة.

وبحسب موقع "إنغادجت"، فإن هاتف "غالاكسي نوت 10" الذي ستعلن عنه الشركة الكورية الجنوبية، سيكون واحدا من أكثر هواتف السلسلة تقدما من حيث المزايا.

واكتفت شركة "سامسونغ"، بصورة مبهمة، في الإعلان عن طرح الهاتف، إذ لم يظهر سوى قلم ذكي وفي أسفله عدسة كاميرا، لكن عدة تقارير تقنية نشرت  تخمينات بشأن الجهاز.

ويرجح الخبراء أن يحافظ الهاتف الجديد على التصميم الذي تميزت به سلسلة هواتف "نوت"، لكن الجهاز سيأخذ أيضا، بعض خصائص "غالاكسي إس 10"، مثل وضع عدسة الكاميرا في نقطة وسطى، ضمن الجزء العلوي من الجهاز.

في غضون ذلك، سيتم وضع قارئ البصمة داخل الشاشة، وسيتيح الجهاز نسختين اثنتين؛ إذ سيكون هناك هاتف من شاشة 6.3 بوصات إلى جانب هاتف من شاشة 6.8 بوصات (نوت 10 بلاس).

ومن المرجح أن يكون هاتف "نوت 10 بلاس" متوافقا مع شبكة الجيل الخامس، فيما سيحمل القلم المرفق بالجهاز، مزايا جديدة بدوره.

وتذهب الشائعات إلى أن هذين الهاتفين لن يضما منفذا للسماعات على طريقة أبل، وهذا الأمر قد يشكل مصدر إزعاج للمستخدمين، لاسيما أن تجربة "أبل"، في هذا الصدد، لم تلق استحسانا كبيرا.

أما الثقب الذي يسمح بإدخال بطاقات الذاكرة في العادة إلى هواتف سامسونغ، فقد لا يكون في أحد الهاتفين الجديدين، حتى وإن كان مستخدمو الجهاز الكوري الجنوبي، قد ألفوا هذه الميزة طيلة سنوات.

#سامسونغ #نوت 10

الأكثر قراءة اليوم

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

تقديرات امنية اسرائيلية: السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

بحث قضية الاسرى بغزة.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة خارجية إسرائيل لأبو ظبي أمس

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية

الوفد الأمني المصري

الوسيط المصري يؤجل زيارته لغزة لبحث تفاهمات التهدئة

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

download-6-635x357

وزير إسرائيلي: فوجئنا بحجم الترحيب الحميمي البحريني بنا والفلسطينيون خارج الصورة مجددا

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة واي اتفاق نووي مع إيران كذبة كبيرة