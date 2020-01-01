عملية عسكرية لتوزيع المصاص على جنود جيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أعلنت منظمة " معا لأجل الجندي " عن عملية عسكرية من نوع جديد وهي " عملية المصاص " والتي ستقوم خلالها بتوزيع عشرات آلاف المصاصات على جنود ومجندات الجيش الاسرائيلي المنتشرين في مئات القواعد والمعسكرات المختلفة في أنحاء البلاد.

ووفقا لموقع بازام العبري فستبدأ المنظمة بالعملية خلال الأسبوع المقبل، حيث ستصل عشرات المركبات إلى قواعد ومقرات الجيش المنتشرة في جميع أنحاء اسرائيل بما في ذلك مناطق الضفة الغربية وحدود قطاع غزة، لتوزيع المصاص على جنود الجيش الاسرائيلي كنوع من الشكر والعرفان على جهودهم المبذولة.

من جانبه فقد أوضح رئيس المنظمة العقيد احتياط شارون هرمون بأن المصاصات ستصل إلى جميع قواعد ومعسكرات الجيش الاسرائيلي من جبل الشيخ في المنطقة الشمالية مرورا بمناطق الضفة الغربية في المنطقة الوسطى وانتهاء في فرقة غزة وإيلات والعربة في المنطقة الجنوبية.