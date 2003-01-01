تأهل بيت جالا وبيت لحم لممتازة السلة ... وسيدات دلاسال يتصدرن الدوري النسوي

رام الله / سما /

اطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة السبت، دوري 2003 على صالتي السرية برام الله والعمل ببيت لحم بمشاركة 12 فريقا ، بحضور رئيس الاتحاد ابراهيم حبش ورؤساء الاندية المشاركة فايق خوري رئيس مجلس الادارة بالسرية ود. هاني الحصري رئيس نادي ارثوذكسي رام الله واشرف عليان رئيس نادي قلنديا ورؤساء الاندية ببيت لحم، فيما تمت ازاحة الستارة عن فعاليات الدوري.

وكان فريقا سرية رام الله وارثوذكسي رام الله قصا شريط الافتتاح على صالة السرية ليتم الاعلان عن انطلاق الدوري للفئات العمرية بكرة السلة.

وحققت فرق السرية وارثوذكسي بيت ساحور والعمل الفوز على ارثوذكسي رام الله وقلنديا وارثوذكسي بيت لحم في المباريات التي جرت على صالتي السرية والعمل .

و انتهت مباراة السرية وارثوذكسي رام الله " ديربي رام الله والبيرة بفوز كبير ومستحق للسرية بقيادة مدربها سليم الحصري بنتيجة 87 نقطة مقابل 28 وبرز من السرية عمر عريقات ، طوني امسيح، فراس البابا، بشارة كركر ،جميل خلف ومنتصر حمد الله ومن رام الله ماهر بوشة وجاك عزار.

فيما جاءت مباراة بيت ساحور وقلنديا من طرف واحد وانتهت لمصلحة بيت ساحور بنتيجة 93 نقطة مقابل 20 ، وحقق فريق العمل فوزا مقنعا على ارثوذكسي بيت لحم بنتيجة 62 نقطة مقابل 46 في مباراتهما التي جرت على العمل ببيت لحم.

وفي ذات السياق قدم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ممثلا برئيسه ابراهيم حبش شكره واتحاده للاندية المشاركة في دوري 2003 ،مباركا للفائزين في مباريات الافتتاح،

و قد تأهلت اندية ارثوذكسي بيت جالا ودلاسال بيت لحم للدوري الممتاز بعدما عبرت ناديي الاخوة طوباس وجمعية الغد الزاوية في الفاينل 4 ذهابا وايابا ليستحق الفريقان التاهل لدوري الاضواء وستكون هناك مباراتين تجمعان الفريقين لتتويج الفائز باللقب والمركز الاول والخاسر بالوصافة. فيما اثبت فريق دلاسال بيت لحم احقيته بصدارة دوري السيدات بعد عبوره منافسه الابرز على اللقب دلاسال القدس والفوز عليه بنتيجة 63 نقطة مقابل 53 في مباراتهما الاخيرة

وقد جمع فريق دلاسال بيت لحم 18 نقطة من الفوز بتسع مباريات بالعلامة الكاملة فيما جمع فريق القدس 16 نقطة بالفوز بسبع مباريات وحل فريق بيت حنينا ثالثا برصيد 14 نقطة .