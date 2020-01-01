مدرب بلاطة يوجه رسالة قوية للأخضر الرفحي

نابلس / سما /

وجه سعيد أبو الطاهر المدير الفني لفريق مركز بلاطة, رسالة قوية لمنافسه خدمات رفح, قبل خوض إياب كأس فلسطين.

وقال أبو الطاهر في تصريحات إذاعية: "حققنا نتيجة مرضية في الذهاب, لكن في الإياب لن أبحث أبدا عن التعادل, وأتطلع لتحقيق الفوز فقط ولا شيء غيره".

وأضاف: "تأثرنا بغياب بعض اللاعبين في اللقاء الأول لأسباب مختلفة, الأمور ستكون مختلفة بكل تأكيد في المباراة الثانية".

ووصف مدرب بلاطة, الذي منعه الاحتلال من مرافقة البعثة في قطاع غزة, المباراة بـ"المتوسطة", مبينا أنها شهدت وجود 4 فرص حقيقية فقط على المرميين.

يشار إلى أن مباراة ذهاب كأس فلسطين انتهت بالتعادل بين خدمات رفح ومركز بلاطة (1-1), ليتأجل الحسم للإياب.