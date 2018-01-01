زياش: لن أغادر أياكس من أجل نادي بحجم إشبيلية

وكالات / سما /

أغلق النجم المغربي حكيم زياش الباب في وجه رحيله عن صفوف فريقه أياكس أمستردام الهولندي ، في ظل الارتباط بالانتقال إلى صفوف أندية أوروبية أبرزها إشبيلية الإسباني.

ويعتبر حكيم زياش كما صرح لوسائل الإعلام الهولندية أن الأندية المهتمة به ليست ملفتة بالنسبة له.

وقال “مع كل الاحترام الواجب هذه ليست الأندية التي سأغادر أياكس من أجلها ، المهم بالنسبة لي التحسن وإذا كان النادي مشابهاً لأياكس فلا يوجد سبب لمغادرتي”.

وتؤكد التقارير الصحفية بأن زياش يسعى للعب في فريق كبير خصوصاً الدوري الإنجليزي.

وكان حكيم زياش قريباً من التوقيع لروما الإيطالي في صيف عام 2018 ، لكن الصفقة فشلت ، إلا أن اللعب نجح بالتتويج بالثنائية المحلية مع أياكس ووصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، وكان من أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق.

وقد يكون زياش من اللاعبين الباقيين في تشكيلة الفريق الموسم القادم ، على عكس أخرين قرروا الرحيل مثل فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت ودوني فان دي بيك.

يذكر أن أياكس قيم زياش بـ 30 مليون يورو بعد خوضه 49 مباراة وستجيله 21 هدفاً في الموسم الماضي.