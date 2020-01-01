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ماركوس راشفورد يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 02 يوليو 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماركوس راشفورد يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً تجديد عقد مهاجمه ماركوس راشفورد لمدة 4 سنوات قادمة حتى صيف عام 2023.

 

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه توصله لإتفاق مع ماركوس راشفورد لتجديد التعاقد بينهما.

وأكد بيان مانشستر يونايتد الرسمي، أن ماركوس راشفورد وقع اليوم على عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2023، مع بند تجديد التعاقد لعام أخر.

وأعرب مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي عت سعادته لتجديد عقد ماركوس راشفورد البالغ من العمر 21 عام، مشيراً أن راشفورد هو أحد أبناء النادي الذين تخرجوا من أكاديميته.

ولعب ماركوس راشفورد 21 عام 170 مباراة رسمية بقميص مانشستر يونايتد في مختلف البطولات بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده إنجلترا في 30 مناسبة.

#ماركوس راشفورد #مانشستر يونايتد

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