محاولة جديدة لانتقال كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن محاولة جديدة سيتم القيام بها من أجل انتقال كريستيان إريكسن نجم فريق نادي توتنهام الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب النادي الملكي في تدعيم وسط ميدانه بلاعب كبير هذا الصيف، في إطار خطة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، الشاملة من أجل إعادة الميرينجي إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كل الألقاب في الموسم المقبل.

ومن المفهوم أن بول بوجبا هو الهدف الرئيسي للوس بلانكوس في السوق الصيفية لدعم وسط الميدان، ولكن عرض النادي اللندني على نظيره المديريدي خدمات اللاعب الدنماركي في الأيام القليلة الماضية أعادت احتمالية حدوث الصفقة.

صحيفة ماركا الشهيرة ذكرت أن محامي اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سوف يجتمع مع مسؤولي نادي العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع، من أجل التعرف على نوايا الريال فيما يتعلق بصفقة إريكسن.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب أخبر رئيس النادي اللندني برغبته في الرحيل عن ملعب توتنهام الجديد هذا الصيف، وهو ما لا يعارضه ليفي، في ظل تبقي عام واحد على عقد إريكسن مع السبيرس.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن هناك عاملين يقفان في صف الدنماركي: الأول هو عرض توتنهام على اللوس بلانكوس خدمات إريكسن، والثاني هو رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى الآن التفاوض بشأن بوجبا.