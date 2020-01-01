يوفنتوس في محادثات متقدمة مع أياكس بشأن دي ليخت

وكالات / سما /

كشف السيد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية وصحيفة ذا جارديان البريطانية عن آخر التطورات بشأن صفقة ماتياس دي ليخت مدافع فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويعتبر قلب الدفاع الشاب واحداً من أبرز الأسماء المتداولة في الصحافة الأوروبية على مدار الأشهر القليلة الماضية، في ظل جذبه لاهتمام كبير من جانب عديد الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

النادي الكتلوني أعرب عبر نائب الرئيس انسحابه من الصفقة، بسبب رغبة مينو رايولا وكيل اللاعب في تقديم البرسا لعرض جديد بقيمة أعلى لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، بينما تعقدت صفقة انتقاله إلى النادي الباريسي، بسبب عدم سماح القوانين في فرنسا بإدراك قيمة للشرط الجزائي في عقود اللاعبين، في الوقت الذي يريد فيه رايولا إضافة قيمة للشرط الجزائي في عقد دي ليخت.

وكان يوفنتوس قد اتفق على البنود الشخصية مع جوهرة أياكس، ولكنه اصطدم بالمبلغ المطلوب من جانب النادي الهولندي وهو 75 مليون يورو.

رومانو نشر عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، منذ قليل أن يوفنتوس يعمل على إنهاء الصفقة مع مسؤولي أياكس وأن الاتفاق بات وشيكاً حيث أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة.