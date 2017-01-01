خطوة جديدة مهمة في طريق عودة نيمار إلى برشلونة

وكالات / سما /

كشفت تقارير برازيلية عن خطوة جديدة مهمة في طريق عودة نيماردا سيلفا نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل الدولي البرازيلي عن صفوف البرسا في عام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه لم يشعر بالارتياح في باريس، وتوترت علاقته بإدارة النادي الباريسي، مما جعله مهووساً بالعودة إلى البلوجرانا والسفر من البرازيل إلى كتلونيا مباشرة دون العودة إلى باريس !.

صحيفة إيسبورتي إنترتيفو عبر الصحفي مارسيلو بيتشلر، القريب من محيط اللاعب، ذكرت أن محامي نيمار ووالده سوف يجتمعان غداً –الثلاثاء- مع السيد أندرى كوري، الذي يحظى بثقة المسؤولين في النادي الكتلوني من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة نيمار إلى كامب نو.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الجانبين على التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

يُذكر أن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتلونية ذكرت في وقت سابق أن والد نيمار حالياً مهووس بفكرة العودة للبرسا ويأسف على المنحنى السلبي غير المتوقع الذي اتخدته مسيرة ابنه منذ رحيله عن النادي الكتلوني، وسيعمل جاهداً على إعادته إلى حيث تألق وشعر بالارتياح.