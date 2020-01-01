الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ومستوطنون يعتدون على آخرين

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين من محافظة الخليل، كما اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطنين في بلدة بيت أمر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب ثائر سعيد أبو رموز (21 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض ، أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية في منطقة واد الشيخ المحاذية لشارع القدس الخليل الرئيسي في البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة ذاتها واعتقلت الشاب ممدوح باسم خضر عبد المحسن العلامي (27عاما) عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ونقلته الى ما يسمى معسكر "عصيون" المقام على أراضي المواطنين شمال الخليل.