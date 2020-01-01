  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ومستوطنون يعتدون على آخرين

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين من محافظة الخليل، كما اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطنين في بلدة بيت أمر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب ثائر سعيد أبو رموز (21 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض ، أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية في منطقة واد الشيخ المحاذية لشارع القدس الخليل الرئيسي في البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة ذاتها واعتقلت الشاب ممدوح باسم خضر عبد المحسن العلامي (27عاما) عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ونقلته الى ما يسمى معسكر "عصيون" المقام على أراضي المواطنين شمال الخليل.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

بحث قضية الاسرى بغزة.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة خارجية إسرائيل لأبو ظبي أمس

موقع استخباراتي اسرائيلي: هكذا خططت تل ابيب ونفذت الضربة الاوسع نطاقا ضد سوريا

شاهد.. تاهب في بن غوريون... هبوط اضطراري لطائرة المانية

الأخبار الرئيسية

download-6-635x357

وزير إسرائيلي: فوجئنا بحجم الترحيب الحميمي البحريني بنا والفلسطينيون خارج الصورة مجددا

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة واي اتفاق نووي مع إيران كذبة كبيرة

السلطة

تقديرات امنية اسرائيلية.. السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر