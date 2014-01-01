تعرف على قائد فرقة النار الجديد بجيش الاحتلال والجدل الدائر حوله

القدس المحتلة / سما /

صادق رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي على تعيين العميد عوفر فينتر قائدا جديدا لفرقة النار المقاتلة التابعة لقيادة المنطقة الوسطى بالجيش الاسرائيلي.

ووفقا للقناة العبرية 12 فقد رفض رئيس الأركان السابق الجنرال غادي أيزنكوت أكثر من مرة تعيين فينتر في المنصب المذكور بسبب التجاوزات التي ارتكبها الأخير خلال خدمته العسكرية والتي كان من أهمها الخطاب الديني الذي ألقاه أمام جنود لواء جفعاتي الذي كان يترأسه خلال حرب 2014، بالإضافة إلى وصفه الحرب بأنها حرب دينية، حيث يحظر الجيش على جنود الحديث في القضايا الدينية والسياسية خلال الخدمة.

جدير بالذكر بأن الحديث يدور عن فرقة النار المقاتلة، وهي تعتبر ثالث أهم فرقة مقاتلة بالجيش الاسرائيلي حيث يخضع تحت قيادتها كل من لواء الكوماندو ولواء المظليين.

يشار إلى أن العميد فينتر ينتمي للتيار الديني الصهيوني المتشدد في اسرائيل، حيث أنه يرتدي قلنصوة المتدينين لإظهار تدينه، حيث قام رئيس الأركان السابق أيزنكوت بعقابه من خلال وقف ترقيته وتقلده لمناصب عسكرية هامة بعد حرب 2014 بسبب خطابه الديني.

وقد شغل فينتر خلال السنوات الماضية منصب السكرتير العسكري لوزير الجيش ليبرمان، ومن ثم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد استقالة ليبرمان في الحكومة الماضية، حيث بارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين فينتر في المنصب الجديد متمنيا له النجاح.