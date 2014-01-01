  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعرف على قائد فرقة النار الجديد بجيش الاحتلال والجدل الدائر حوله

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على قائد فرقة النار الجديد بجيش الاحتلال والجدل الدائر حوله


القدس المحتلة / سما /

صادق رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي على تعيين العميد عوفر فينتر قائدا جديدا لفرقة النار المقاتلة التابعة لقيادة المنطقة الوسطى بالجيش الاسرائيلي.

ووفقا للقناة العبرية 12 فقد رفض رئيس الأركان السابق الجنرال غادي أيزنكوت أكثر من مرة تعيين فينتر في المنصب المذكور بسبب التجاوزات التي ارتكبها الأخير خلال خدمته العسكرية والتي كان من أهمها الخطاب الديني الذي ألقاه أمام جنود لواء جفعاتي الذي كان يترأسه خلال حرب 2014، بالإضافة إلى وصفه الحرب بأنها حرب دينية، حيث يحظر الجيش على جنود الحديث في القضايا الدينية والسياسية خلال الخدمة.

جدير بالذكر بأن الحديث يدور عن فرقة النار المقاتلة، وهي تعتبر ثالث أهم فرقة مقاتلة بالجيش الاسرائيلي حيث يخضع تحت قيادتها كل من لواء الكوماندو ولواء المظليين.

يشار إلى أن العميد فينتر ينتمي للتيار الديني الصهيوني المتشدد في اسرائيل، حيث أنه يرتدي قلنصوة المتدينين لإظهار تدينه، حيث قام رئيس الأركان السابق أيزنكوت بعقابه من خلال وقف ترقيته وتقلده لمناصب عسكرية هامة بعد حرب 2014 بسبب خطابه الديني.

وقد شغل فينتر خلال السنوات الماضية منصب السكرتير العسكري لوزير الجيش ليبرمان، ومن ثم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد استقالة ليبرمان في الحكومة الماضية، حيث بارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين فينتر في المنصب الجديد متمنيا له النجاح.

الأكثر قراءة اليوم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

صورة.. الاسد يقدم هدية قرآن مكتوب بماء الذهب للرئيس عباس

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

بحث قضية الاسرى بغزة.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة خارجية إسرائيل لأبو ظبي أمس

الأخبار الرئيسية

download-6-635x357

وزير إسرائيلي: فوجئنا بحجم الترحيب الحميمي البحريني بنا والفلسطينيون خارج الصورة مجددا

قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة واي اتفاق نووي مع إيران كذبة كبيرة

السلطة

تقديرات امنية اسرائيلية.. السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر